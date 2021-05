Active Change One

Handelsidee

Meine Handelsidee ist, zu versuchen effizient am Markt zu agieren. Effizienz ist für mich, Zeit und Potenzial im Verhältnis zum Risiko.

Grundsätzlich werden Aktien und ETF´s gehandelt.

Meine Kriterien sind: Bevorzugt kein Handel in der Waffenindustrie oder Mineralölunternehmen zu machen.

Meine voraussichtliche halte Dauer ist solange die Effizienz nicht von einem anderen Wert übertroffen wird.

Mein Wikifolio soll auf denn Entscheidungen aus meiner Persönlichen Erfahrungen, aktuellen News zum Unternehmen/Produkt und der einfachen Charttechnischen Analyse wie z.B. Unterstützungslinen, Trendbestimmung etc. entstehen.



Vielen dank für Ihr Vertrauen!