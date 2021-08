Report Analytics USA Small

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll systematisch in US-Aktien investieren. Dafür werden mithilfe computerbasierter Textanalyse (Natural Language Processing) regelmäßig Unternehmensberichte und -mitteilungen (z.B. 10-Ks, 10-Qs, 8-Ks) analysiert. Die verwendeten Methoden ergeben sich aus akademischen Studien und selbst entwickelten Ansätzen.



Die Analyse wird mehrmals pro Jahr durchgeführt. So soll regelmäßig eine umfassende Selektion von Aktien entstehen (>100 Aktien). Das Wikifolio investiert anschließend in die kleinsten Aktien dieser Selektion (gemessen an Marktkapitalisierung). Dadurch soll zusätzlich Exposure zu Small- und Mid Caps aufgebaut werden. Da es sich um einen systematischen Ansatz handelt soll das Wikifolio breit diversifiziert sein und nicht zu sehr von einzelnen Aktien beeinflusst werden. Die Haltedauer ist flexibel und ergibt sich aus der regelmäßigen Analyse. Auf Timing-Elemente und taktische Kassenhaltung soll weitestgehend verzichtet werden. Ziel ist es, bei vergleichbarem Risikoprofil langfristig Outperformance gegenüber gängigen US-Indizes zu erzielen. mehr anzeigen