KD All Trade

Handelsidee

Im diesem wikifolio sollen hauptsächlich Aktien und ETFs weltweit gehandelt werden. Aber auch Anlagezertifikate können zum Einsatz kommen.



Es sollen hauptsächlich Aktien gekauft werden, die in Börsenbriefen, Wirtschaftszeitschriften und Finanzmagazinen empfohlen werden. Hierbei sollen unter anderem auch Ideen von anderen erfolgreichen Tradern gesammelt werden, die ihre Aktien aufgrund dieser Empfehlungen handeln, und die Trades an die meiner Meinung nach besten Strategien angelehnt werden. Die Gewichtungen sowie die Ein- und Ausstiegszeitpunkte können aber abweichend sein. Weiterhin sollen auch von mir selbst erkannte Aktien aufgrund der Empfehlung in den genannten Börsenbriefen gekauft werden können. Hierbei sollen sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse die Entscheidungsfindung beeinflussen. Durch die technische Analyse sollen mögliche Kursunterstützungen und Wiederstände gefunden werden, mittels der fundamentalen Analyse sollen die Titel anhand Kennzahlen wie z.B. KGV und Umsatzwachstung auf eine mögliche Über- oder Unterbewertung analysiert werden.



Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig mit einer Haltedauer von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten sein. mehr anzeigen