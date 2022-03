Handelsidee

Das Wikifolio ARMANE (Absolute Return + MArktNEutrale) Strategien soll Anlage-Chancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen können. Daher sind dem Portfoliomanagement bewusst nur wenige Beschränkungen in der Anlageentscheidung auferlegt, um das volle Rendite-Potential der Finanzmärkte ausschöpfen zu können.



Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt eine fundamental und charttechnisch getriebene Trendfolgestrategie zu verfolgen. Als Investmentinstrumente sollen Aktien und Aktien-ETF, im Einzelfall auch Fonds und Zertifikater (national wie international) zum Einsatz kommen. Der vorherrschende Portfolioanteil soll dabei aus ETF und Aktien zusammengesetzt werden, die sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden oder sich in der Vergangenheit als robust gegen Marktturbulenzen gezeigt haben..

Bei deutlich fallenden Kursen großer Aktien-Indizes können auch short-ETF zum Einsatz kommen, die bei fallenden Aktien-Indizes an Wert zulegen können.



Ziel dieses Portfolios ist langfristig die Gesamtperformance des Welt-Aktien-Index MSCI ACWI (Industriestaaten + Schwellenländer) zu übertreffen und jedes Jahr mit einer positiven Performance abzuschließen.



Der Anteil eines einzelnen Handelsinstruments am gesamten Portfolio ist auf eine maximale Größe von 10% beschränkt. Sollte es aufgrund von starken Kursanstiegen zu einem höheren Anteil kommen, wird dieser innerhalb der nächsten Wochen wieder auf 10% zurückgeführt. Die Cashquote liegt meist deutlich unter 50%, kann jedoch in bestimmten Marktphasen auf bis zu 75% erhöht werden.



Das Wikifolio ARMANE Strategien dient zur Inspiration für eigene Trading- und Investmentstrategien. Der Anlagehorizont des Portfolios ist langfristig zum Vermögensaufbau und Beimischung eines bereits diversifizierten Depots. mehr anzeigen