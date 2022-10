Whuutstock Value und Growth

In dieses Wikifolio packen wir nur Unternehmen deren Dienstleistung & Produkte auch in den nächsten 20 Jahren noch das tägliche Leben beeinflussen werden. Ankerinvestments sind Unternehmen, die in ihrem jeweiligen Markt dominieren. Zusätzlich hierzu suchen wir Titel, deren Wachstumsstory interessant ist, oder deren Zahlen verlockend sind.