Bullseye Fishing

Handelsidee

In dieses Dachwikifolio sollen grundsätzlich wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, die bereits mehr als 100TSD€ an Investorengeldern sammeln konnten. Die Mehrheit hat zwar sicherlich nicht immer recht - aber diese Schallmauer von 100TSD€ ist schon mal eine sehr interessante Kennzahl,



Es soll sowohl geografisch als auch über alle Anlageklassen innerhalb der Referenzportfolios diversifiziert werden können um sich möglichst an jeder Markoökonomischen Phase anpassen zu können



Der Anlagehorizont soll eher mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. mehr anzeigen