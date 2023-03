Hauptsächlich sollen Aktien gehandelt werden, wie Zukunftsaktien, Wachstumsaktien und Megatrends. Die Haltedauer kann innerhalb eines Tages bzw. mehreren Jahren liegen. Hierbei kommt es auf den Gesamtmarkt an bzw. der Ausrichtung der Kapitalgesellschaften. Zur Renditeoptimierung können diese Aktien auch gehebelt werden. Außerdem werden je nach Marktsituation auch ETFs, Rohstoffe, Währungen oder Anleihen gehandelt. Besonders in Phasen großer Übertreibung am Markt wird hier versucht vom mean reversal zu profitieren. Charttechnik und Kaufverhalten können bei den kurzfristigen Trades die größte Rolle spielen und langfristig die Bewertung, Aussichten und Zukunftsideen der AGs. Der Fokus liegt dabei nicht auf bestimmten Ländern, sondern es wird weltweit nach Chancen gesucht.