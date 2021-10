Cleanenergy Riesen Weltweit

Handelsidee

Die Stromerzeugung aus regenerativen Quellen betrug im Jahr 2020 etwa 251,0 Milliarden kWh Strom aus erneuerbaren Energieträgern. Dies waren etwa 9 Mrd. kWh mehr als im Vorjahr (+4 Prozent).



Insgesamt entwickelte sich der Anteil der Erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren kontinuierlich positiv. Dabei gibt es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren: während sich der Anteil der erneuerbaren Energien am ⁠Bruttostromverbrauch⁠ in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelte und im Jahr 2020 nach vorläufigen Angaben bereits bei 45,4 Prozent lag.



Die größten Cleanenergy nach MW werden hier zusammengefasst.



Keine Anlagenberatung mehr anzeigen