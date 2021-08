CrisprPioneers

Handelsidee

Die Crispr-basierte Gentherapie könnte tatsächlich die Pharma Industrie Revolutionieren.Krankheiten wie Krebs,seltene Blutkrankheiten und eigentlich sämtliche Krankheiten die durch Defekte Gene verursacht werden könnten bald geheilt werden in dem man einfach das Defekte Gen gegen ein Gesundes körpereigenes Gen austauscht.Selbst Alzheimer könnte auf diese Art und Weise gestroppt werden oder gar nicht erst in Erscheinung treten.Das sind sicherlich hoffnungsvolle Aussichten für die Menschheit und geradezu Goldene Zeiten für Aktionäre.Man muss nur auf die Richtige Pharmafirma setzen was ich in diesem Wikifolio versuchen werde.Die meiner Meinung nach besten aussichtsreichsten Kandidaten im Kampf gegen die schrecklichsten Krankheiten unseren moderen Welt sollen in diesem Wikifolio aufgenommen werden.

.Sofern es keine Hiobsbotschaften von Seiten der Pharmafirma gibt ist der Anlegehorizont langfristig vor allem wenn es von einem bestimmten Wert einen Durchbruch zu vermelden gibt im Kampf gegen eine bislang unheilbare Krankheit. mehr anzeigen