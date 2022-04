Decentralized Future

Die Blockchain-Technologie bietet gegenüber herkömmlichen Transaktionsverfahren eine Reihe von Vorteilen. Es bilden sich eine Reihe interessanter Anwendungsfälle wie Finanzierung/Versicherung, Gaming, Governance und vieles mehr. Dieses Portfolio investiert in die Vision, dass zunehmend reale Unternehmensprozesse abgebildet werden und dadurch wirtschaftliche Zahlungsströme und Umsätze generiert werden. Decentralized Apps, Smart Contracts und Interoperability sind zentrale Bausteine um ein weltweit funktionierendes Ökosystem für diverse Branchen zu schaffen. Die Anlagestrategie wird 60% des Startkapitals in mehreren Tranchen langfristig investieren: 15% zum Start des Wikifolio (bereits investiert) 20% bei -20% am Gesamtmarkt 25% bei -50% am Gesamtmarkt Die weiteren 40% stehen als Pool für kurz- bis mittelfristiges Trading bereit und werden durch fortlaufende Marktanalysen (Newsflow) und charttechnische Gesichtpunkte unterstützt. Über alle Analysen und Entscheidungen werde ich fortlaufend berichten.