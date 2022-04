Diversified Miners

Handelsidee

Ein Wikifolio umfassend große, wie kleinerer diversifizierter Minen-Gesellschaften vorzugsweise auch geografisch divers. Die Gesellschaften sind Produzenten und fördern verschiedene wichtige Industriematerialien oder auch Edelmetalle.

Es wird vorzugsweise langfristig in die Aktie selbst investiert. Kleinere Tradingpositionen können auch in Derivaten gehalten werden.

Es wird versucht eine Übergewichtung in Angelsächsischem Raum und im US Dollar zu verringern.

