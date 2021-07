Diversified ETFs

Handelsidee

Der private Vermögensaufbau ist DAS Thema der Geldanlage. Das Investieren in passive Produkte ist einfach, transparent und kann langfristig einen echten Zuwachs von Vermögen bedeuten. Dieses Portfolio verfolgt dabei eine simple und gleichzeitig zeitschonende Methode: Es wird ausschließlich in passive Aktienfonds - also ETFs - investiert, die einem bestimmten Index folgen. Diese Art der Geldanlage ist einfach und transparent.



Dieses Wikifolio soll Unternehmen abdecken, die die Infrastruktur für ETFs bilden.

Aufgrund der zunehmenden Beschäftigung der Bevölkerung mit dem Kapitalmarkt und der wachsenden Beliebtheit von ETFs als Anlageinstrument (Präsenz in den Medien), geht dieses Wikifolio von einer starken Rendite der Unternehmen aus, die ETFs bereitstellen (z.B. Blackrock mit iShares) oder auf andere Weise damit verdienen (z.B. MSCI durch das Indexing).



Gewisse überlagerungen zwischen den ETF's ist um die Gewichtung einiger Branchen zu verstärken so gewollt.