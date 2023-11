Druschinger Z-fach

Grundsätzlich kann in diesem Portfolio das gesamte Anlageuniversum von wikifolio gehandelt werden. Typisch sollen ca. 50% in strukturierte Produkte (u.a. Hebelprodukte) investiert werden. In geeigneten Marktphasen kann der Anteil auch höher sein und 50% übersteigen. ---Der genutzte Hebel soll zwischen 15 und 7 liegen und 25 nicht übersteigen. ---Die Entscheidungsfindung soll durch technische und fundamentale Analysen stattfinden. In Aktien soll typisch um 20% investiert werden. ---Es soll vorwiegend in Aktien hoher Marktkapitalisierung (ca. >5 Mrd. €/$) investiert werden. ---Die Auswahl der Aktien soll durch technische und fundamentale Analysen geschehen. In ETFs, darunter auch ETCs, ETPs und ETNs sollen ca. 30% investiert werden. ---Im Fokus sollen breit gestreute ETFs stehen. ---Auswahl und Kauf soll durch technische Analysen geschehen. In, meiner Meinung nach, geeigneten Situationen kann auch in andere Finanzprodukte (u.a. Fonds) investiert werden.