EAST Globalisierung und Klima

Handelsidee

MEGATrend Globalisierung & Klimawandel

Die GLOBALISIERUNG ist allgegenwärtig.

Der Wert der gehandelten Güter ist seit 1980 jährlich um 7% gewachsen. Ein Trend der anhalten dürfte. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf Bildung Transport u. Tourismus. Die wohlhabende Mittelschicht wächst. Die Freizeitausgaben werden in den nächsten 10 Jahren um 4,4% p.a. wachsen. Bildung wird in aufstrebenden Ländern zunehmend wichtig, um die Anforderungen der Industrialisierung zu meistern.

Der KLIMAWANDEL

Die steigende Weltbevölkerung hinterlässt Spuren in der Umwelt. Der pro Kopfverbrauch an Rohstoffen soll von 2010 bis 2050 jährlich um 2,5% steigen. Die Agrarproduktion soll sich um 20% p.a. erhöhen, um die Menschen satt zu kriegen. Wasserknappheit droht.

Globalisierung hat Auswirkungen auf:

- Tourismus

- Bildung,

-Transport,

Klimawandel zwingt zum effizienten Umgang mit den Ressourcen, er berührt die Branchen:

-- erneuerbare Energien,

--Wiederverwertung von Abfällen,

- Wasseraufbereitung,

- effiziente Agrarproduktion, um die Menschheit satt zu kriegen und

- effizienter Umgang mit ind. Rohstoffen

- Versicherungen gegen Schäden durch Naturkatastrophen.

Branchen, die von dieser Entwicklung profitieren werden, sich in diesem Wikifolio wiederfinden. Das Ziel soll die langfristige Investition in Unternehmen sein, die von dieser Entwicklung am stärksten profitieren werden. Die Absicherung bei stärkeren Kursschwankungen soll über Put-Optionen und Zertifikate erfolgen.



mehr anzeigen