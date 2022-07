Lithium Electronica

Mit steigender Nachfrage an Speichermedien für Energie wird meiner Meinung nach der Bedarf an Lithium & Co. stetig wachsen. Mein Wikifolio soll daher zum Großteil in solche Aktien investieren, welche aus meiner Sicht weitgehend im Bereich von Energie-Speicher/-Gewinnung und -Nutzung agieren. Bei der Auswahl der Aktien sollen hauptsächlich folgende Kriterien eine Rolle spielen: - Aus meiner Sicht gute technische / infrastrukturelle Voraussetzungen - Ein dem Unternehmensprofil meiner Meinung nach gutes Marktpotential - Einen meines Erachtens großen Anteil an der E- oder Lithium-Branche Zusätzlich sollen in der Regel folgende Punkte in meine Entscheidung mit einfließen: - Teilen der technischen Chartanalyse auf Linien, oder Kerzencharts (Averages, RSI, Trendlinien, Support & Resistance) - Fundamentaler Analysedaten (Branchenanalysedaten, sowie qualitative und quantitative Unternehmensanalyse) - und Newstrading, sowie Stimmmungsindikatoren Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein, je nach Entwicklungen und Aussichten der Branche.