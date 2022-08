ETF-Gewinn in Hausse und Baisse

1.) HANDELSIDEE : Dieses wikifolio soll in Aufwärtstrends long und in Abwärtstrends netto short sein. Dadurch können Anleger ihre Depots in Abwärtstrends absichern, indem sie dieses Wikifolio dazukaufen. 2.) ANLAGEUNIVERSUM : Dieses wikifolio soll ETFs auf den DAX enthalten, aber auch ETFs auf Euro Stoxx 50 oder andere Indizes sind möglich. Außerdem können auch Index-Zertifikate gekauft werden. 3.) HANDELSKRITERIEN : Technische Signale wie MACD, Stochastik, RSI, Trendlinien, gleitende Durchschnitte usw.. 4.) HALTEZEIT : Die Positionen sollen etwa 1 bis 4 wochen im wikifolio bleiben. 5.) QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG : Verwendet werden soll eine Chart-Software, die alle Arten der technischen Analyse kombiniert!