Evergreen BH

Handelsidee

Dieses Depot wird aufgebaut und bildet das Best ref. zu 90% ab.



16 Positionen beinhaltet das Depot am Ende, die entsprechend den aktuellen Gewichtungen bei Gelegenheit eingekauft werden.



Statt Moderna wurde Biontech genommen.



Ziel ist es, das BEST ref. Depot zu schlagen.

Da bereits der 1. Versuch gescheitert ist, habe ich die Strategie geändert.

Was in einem Wikifolio nicht zum Tragen kommt, ist der steuerliche Anteil bei der Realisierung von Gewinnen.

Deshalb sollen die Positionen im Depot verbleiben.

Sobald das Depot seinen max. Investitionsgrad erreicht hat, wird es sich naturgemäß parallel zum BEST ref. Depot entwickeln.

Deshalb werde ich bis dahin und auch danach die einzelenen Positionen mit Faktorzertifikaten hedgen, um Korrekturphasen abzufedern.





