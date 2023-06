Herzlich Willkommen beim "Fintelligence.me Dividendenturbo" Wikifolio. Hauptaugenmerk der Anlagestrategie in diesem Depot liegt auf Werten mit hohem Burggraben, einer fundamental sehr gesunden Bilanz und starkem Dividendenwachstum. Zielgröße des Portfolios werden ca. 30 Werte sein, welche über diverse Branchen und Ländern verstreut sind. Dabei kommt ein gleichgewichteter Ansatz zur Anwendung. In meinem selbst definierten Aktienuniversum befinden sich ca. 100 - 150 Unternehmen in die das Wikifolio investieren kann. Dieses Wikifolio ist perfekt dafür geeignet eine Buy & Hold Strategie umzusetzen und den Faktor Zeit voll zuschlagen zu lassen. https://fintelligence.me/wikifoilio-dividendenturbo/