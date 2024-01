roeslr FundaMentum

In diesem wikifolio wird eine quantitativ fundierte Anlagestrategie angewandt. In das wikifolio werden Aktien aufgenommen, die hauptsächlich an amerikanischen und europäischen Börsen gehandelt werden. Die Grundauswahl der Aktien erfolgt in der Regel durch eine sorgfältige Fundamentalanalyse verschiedener Kriterien (z.B. Preis-Buch-Verhältnis) bei der günstig bewertete Unternehmen mit einer soliden Bilanz und stabilen Erträgen ermittelt werden. Die Aktien werden dann nach verschiedenen Kriterien eingestuft und gemäß ihrer Einstufung geordnet. Aus den Aktien mit dem besten Ranking werden dann diese ins wikifolio aufgenommen die sich durch ein positives Momentum und positive Indikatoren der Chartanalyse auszeichnen. Der Anlagehorizont ist in der Regel kurz bis mittelfristig. Es werden für alle Position Stopp Kurse definiert. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine neue Auswertung und eine Anpassung der Positionen. Die Cash Rate des wikifolios wird bei Bedarf flexibel angepasst.