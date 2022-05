Innovation and Future Leaders

In diesem wikifolio soll der Fokus auf Aktien mit den Schwerpunkten innovativen Technologien und Potenzial zukünftige Marktführer in Bereichen wie zum Beispiel erneuerbaren Energien, alternative Antriebstechniken oder digitalen Medien zu werden. Das ausschlaggebende Kriterium für die Aufnahme einer Aktie in das wikifolio muss eine gutes Chance-Risiko-Verhältnis sein, indem die Unternehmen hier durch hohes Wachstumspotenzial und solide Geschäftsmodelle auffallen. Mein Anlagehorizont ist daher eher mittel- bis langfristig angelegt. Allerdings kann es dabei aber nach aktuellen Unternehmensnachrichten (wie eine Umstellung des Geschäftsmodells), durchaus zu kurzfristigen Trades kommen.