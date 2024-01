Die Handelsidee basiert auf der Analyse von Optionsketten, um potenzielle Marktchancen zu identifizieren und zu nutzen. Der Fokus liegt dabei auf der Einschätzung von sogenannten "Gamma Explosions"-Situationen, in denen eine signifikante Veränderung in der Optionspreisdynamik eintreten kann. Die Strategie basiert auf der Überwachung des Open Interest (OI) in Optionskontrakten, um potenzielle "Gamma Explosions" frühzeitig zu erkennen. Bei einer "Gamma Explosion" wird das Gamma, eine Kennzahl, die die Änderung des Delta in Bezug auf die Änderung des Basiswerts misst, stark erhöht. Dies kann dazu führen, dass Market Maker schnell ihre Positionen absichern müssen, um marktneutral zu bleiben. "Gamma Boom" nutzt Optionsscheine, um diese Situationen gehebelt auszunutzen. Dies ist zu gleich eine sehr riskante aber auch chancenreiche Strategie, die mit einer hohen Volatilität einhergehen kann.