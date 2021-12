Game Changer Hot Stocks

Handelsidee

Das Wikifolio legt in nationale wie internationale Wertpapiere an, die größtenteils im Tech-Segment beheimatet sind.

Themenschwerpunkte sind erneuerbare Energien, Elektromobiltät, KI, Rohstoffe und Biotech.

Primärziel sind interessante Nebenwerte mit geringerer Marktkapitalisierung (<1Mrd.), die noch über entsprechendes Wachstumspotenzial verfügen und sich idealerweise in einem Zeitraum von 5 Jahren verzehnfachen.

Für die Auswahl der Unternehmen werden Expertenmeinungen bewertet sowie Fundamental- und Chartanalysen herangezogen, woraus sich möglichst antizyklische Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen ergeben.

