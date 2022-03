Gottesteilchen

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

RHM-K C 87.3024

Gewinne bei Produkt auf Rheinmetall mitgenommen. Offenlegung: Die von Johannes Eich betreuten https://www.wikifolio.com/de/de/p/thebrightside?tab=wikifolios und weitere Depots können in diesem Wert investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert. Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.