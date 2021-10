GRAPHEN POWER

Handelsidee

Graphen scheint in den kommenden Jahren riesiges Potential zu haben und sich nicht nur zu einem riesigen Hype, sondern auch zu einem echten Game-Changer zu entwickeln. Deswegen soll in diesem Wikifolio ausschließlich in Aktien mit einem Graphen-Bezug investiert werden.



Basis für Investitionsentscheidungen sollen Fundamentalanalysen sowie die Berücksichtigung von Momentum sein. Zur Auswahl der Aktien soll zum einen Wert darauf gelegt werden eine relativ breite Streuung auf attraktive Kandidaten im Sektor zu erreichen. Des Weiteren soll die Gewichtung der einzelnen Werte anhand von Kennzahlen, wie Umsatzwachstum und Entwicklung der Profitabilität im Vergleich zur Marktkapitalisierung berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll bei den Anlageentscheidungen ein Augenmerk auf den Newsflow der jeweiligen Kandidaten gelegt werden, da dies Annahmen für die Entwicklung in der Zukunft erlaubten kann.



Der Anlagehorizont soll mit etwa 3-7 Jahren mittel- bis langfristig sein. Bei hoher Volatilität kann es jedoch sein, dass ein gewisser Anteil der Aktien eines Unternehmens verkauft und dann günstiger wieder eingekauft wird, um die Chancen, stärker an einer positiven Entwicklung zu partizipieren, zu erhöhen. Es ist auch möglich, dass Aktien länger als 7 Jahre gehalten werden, wenn die bisherige Entwicklung und die Aussicht dies hergeben.



Es soll nicht in Derivate bzw. Hebelprodukte investiert werden.

In das Portfolio sollen ausschließlich Aktien aufgenommen werden. Diese können an jedem Ort der Welt gelistet sein, wobei Aktien weniger regulierter Finanzmärkte (z.B. Kanada) besonders gründlich geprüft werden sollen. mehr anzeigen