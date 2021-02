GR Tech-Investing

Handelsidee

Unser Fokus liegt auf Techpositionen, da wir durch unser Studium in der Lage sind neben der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen auch die technischen Grundlagen fundiert zu bewerten. Wir investieren sowohl in Aktien, ETFs und einzelne Hebelzertifikaten und verfolgen einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.



Unsere Strategie ist lediglich Unternehmen die wir technisch als auch wirtschaftlich als zukunftsfähig bewerten in unser Portfolio aufzunehmen. Wir verfolgen eine feste Risikoallokation: Wir investieren

- ca. ein Drittel in etablierte Branchengrößen oder Branchen-ETFs

- ein weiteres in sich im Wachstum befindlichen Mid- oder LargeCaps

- den restlichen Anteil in Smallcaps oder ausgewählte Hebelprodukte mit eindeutigem Wachstumspotential mehr anzeigen