GWK-Auftrag

Handelsidee

Ich habe vor sehr Risikoreich zu investieren, da ich bei dem Test Wikifolio nichts zu verlieren habe und in meinem Wirtschaftskunde-Arbeitsauftrag möglichst viel Profit in einem Jahr erzielen muss. Ich werde damit beginnen in Tesla zu investieren, da ich denke, dass diese einen enormen Aufschwung erleben werden.

