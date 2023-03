GewinnREINVEST

In diesem Wikifolio soll eine positive Performance durch ausschüttende Werte erzielt werden. Die Ausschüttungen sollen dann erneut in die gleichen Werte reinvestiert werden oder es sollte eine Investition in andere Werte vorgenommen werden. Die Investitionen in andere Werte sollte wie folgt aussehen. Es sollten Werte enthalten sein, von denen meiner Ansicht nach in der Zukunft (kurzfristig bzw. langfristig) davon ausgegangen werden kann, dass sie eine positive Performance haben könnten. Auch könnten Werte infrage kommen, welche in der Vergangenheit und möglichst dauerhaft eine positive Entwicklung durchlaufen haben. Anhand weiterer Analysen soll nun das Cash im Wikifolio in die Werte investiert werden, welche infrage kommen könnten und bei denen eine positive Entwicklung auszumachen ist. Eine längerfristige Haltedauer sollte in der Regel mit einem Stop-Limit gesichert werden. Das Wikifolio kann grundsätzlich durch das gesamte Anlageuniversum ergänzt werden. Die Positionen im "Grundstock" sollten ggf. ausgebaut bzw. dauerhaft als Sicherung und Puffer im Wikifolio verbleiben. Die Investitionen sollten anhand technischer Analysen erfolgen.