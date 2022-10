staetiger Aufstieg

In diesem Portfolio soll in Aktien investiert werden, die sich mindestens 5 Jahren hinweg in einer gleichmäßigen Aufwärtsbewegung befinden und die sich in Krisen-Zeiten als sehr stabile Werte gegenüber den anderen Aktien erwiesen. Rücksetzer werden ausgesessen und zum Nachkaufen genutzt. Der Anlagenhorizont ist im Idealfall endlos.