Global Pharma and BigFood

Mein Ziel ist es möglichst Aktien von Pharmaunternehmen sowie aus der Nahrungsmittelindustrie zu erwerben, die über hohe Marktanteile verfügen und dementsprechend hohe Cash Flows am Markt generieren. Die Aktienauswahl orientiert sich an den Fundamentaldaten der Unternehmen und zielt auf unterbewerte Aktien in der Peer-Group ab, die über Wachstumspotenziale (z.B. durch neue Medikamente oder Ernährungstrends) verfügen. Die Aktien werden auf Basis eines Cash-Flow-Modells bewertet und hieraus der Fair Value berechnet. In die zukünftigen Cash Flows sollen aktuelle Forschungs- und Nahrungsmitteltrends mit einbezogen werden. Ebenso soll eine attraktive Dividende der Titel die Performance stabilisieren. Sowohl die Pharma- als auch die Food-Branche sind deshalb spannend, weil sie sich weitestgehend unabhängig von konjunkturellen Zyklen entwickeln.