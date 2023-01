In diesem wikifolio sollen grundsätzlich saisonale Muster unterschiedlicher Basiswerte (Aktienindizes, Rohstoffe, Währungspaare, etc.) gehandelt werden. Als Grundlage dafür dienen saisonale Charts. Die Haltedauer der Positionen soll kurz- bis mittelfristig sein. Bei High Risk Seasons sollen deutlich höhere Hebel verwendet werden als in meinen anderen saisonalen wikifolios, was zu einer höheren Performance führen soll, aber auch ein höheres Risiko bedeutet. Auf die Risiken und den geplanten Umgang damit will ich daher hier besonders hinweisen: - Gelegentliche Knock-Outs einzelner Positionen sind bei den geplanten Hebeln durchaus wahrscheinlich und werden hingenommen. - Zwischenzeitliche Verluste des wikifolios von bis zu -60% werden von mir als tolerierbar angesehen. - Ab einem Verlust von mehr als -60% soll ein aktives Risikomanagement angewandt werden, welches das Risiko eines Totalverlustes mindern soll. Dazu sollen stufenweise offene Positionen durch Teilverkäufe verkleinert und neue Positionen mit geringeren Hebeln eröffnet werden. - Das Risiko eines Totalverlustes kann dadurch aber nicht ausgeschlossen werden.