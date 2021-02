AHA - die Angsthasenanlage

Handelsidee

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in Bluechips aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum investiert werden.

Es wird darauf geachtet, möglichst in Branchen zu investieren, die nicht sehr schwankungsanfällig sind.

Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen.

Die Unternehmen sind bekannt, seit langem erfolgreich und haben ein solides Geschäftsmodell.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein mit einem kontinuierlichem Wachstum bei sicherer und stabiler Performance.