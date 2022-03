Tech und E-Commerce Chancen

Handelsidee

In diesem Wikifolio ist es beabsichtigt in Aktien von Unternehmen zu investieren, deren Technologien meines Erachtens möglicherweise eine wichtige Rolle für die Zukunft spielen könnten.



Die Investition in ein bestimmtes Unternehmen soll mit einer tiefergehende Analyse einhergehen. Die Grundlage der Investition soll grundsätzlich die Fundamentalanalyse, in der wesentliche Unternehmenskennzahlen überprüft werden, sein. Daraufhin soll die Chartanalyse als Hilfestellung zum Finden des geeigneten Einstieges dienen.



Grundsätzlich wird eine mittel- bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen, um auf plötzliche Veränderungen einzugehen. Die Zusammensetzung des wikifolios soll in der Regel fortwährend kontrolliert und nach eigenem Ermessen neu gewichtet werden. mehr anzeigen