Balanced Income and Growth

Allgemein Das wikifolio soll im Wesentlichen Standardaktien sowie einige Nebenwerte mit dem regionalen Schwerpunkt Nordamerika und Europa halten. Bevorzugt werden Dividendenwachstumswerte und Unternehmen mit einem überzeugenden Geschäftsmodell. Anlageuniversum Es soll schwerpunktmäßig in Regionen mit gesichertem Rechtssystem und entwickeltem Kapitalmarkt investiert werden. Es wird ein möglichst hoher Aktienanteil angestrebt. Der Einsatz von ETFs (inkl. Rohstoff-ETC´s und ETF´s Bond) soll für Absicherungszwecke möglich sein; diese können aus Effizienzgründen auch Faktor-ETFs sein. Anlagestil Als Anlagestil wird Kaufen & Liegenlassen angestrebt, verkauft werden soll i.d.R. nicht. Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig ausgerichtet sein. Quellen & Entscheidungsfindung Der Entscheidungsfindung sollen u.a. einschlägige Magazine, Blogs und Zeitungen aber auch z.B. IR-Meldungen und Finanzberichterstattung der Unternehmen dienen. Finanzjournalismus soll regelmäßig jedoch nur notwendig, nicht aber hinreichend für die Kaufentscheidung sein, sondern der Einstieg soll bei einem zusätzlich auftretenden Kursrückgang oder aufgrund eines bereits bestehenden attraktiven Bewertungsniveaus erfolgen. Wertpapierauswahl Der ausschlaggebende Punkt soll in jedem Fall das Geschäftsmodell des Unternehmens und ein vernünftiger Preis sein. Daneben sind der Ruf und die Historie des Vorstands von großer Bedeutung. Außerdem soll Wert auf eine steigende Dividende gelegt werden.