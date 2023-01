All Assets Investment

Dieses Aktien-Portfolio soll weltweit in alle Anlageformen investieren. Der Schwerpunkt liegt auf den USA und Europa. 3 Bausteine sollen synergetische Chancen eröffnen und die Volatilität begrenzen Der Aufbau stellt sich wie folgt dar: Baustein Basis: US Aktien gem. Value-Investment US 600 small cap Baustein Sicherheit: Rohstoffe -> Gold/Silber Anleihen Dividenpapierere mit hoher Dividenrendite Baustein Zukunft + Wachstum: Cryptowährungen -> Bitcoin + Ethereum Technologiesektor Cash: Es soll stets ein gewissen Cash-Anteil vorhanden sein, um bei Sondersituationen aktiv in den Markt eingreifen zu können. Ziel des Portfolios soll es sein, sich nicht auf eine Assetklasse alleine zu konzentrieren sondern Rohstoffe, Cryptowährungen, Anleihen mit Aktien zu kombinieren. Insgesamt sollen sich ca. 10 Papiere im Portfolio befinden. Durch die Kombnation aus Einzelwerten, ETFS und Fonds soll ein großes Spektrum des Marktes abgedeckt werden. Es soll in regelmäßigen zeitlichen Abständen ein Rebalancing der einzelnen Anteilsklassen erfolgen. Ein stetiges, langfristiges Wachstum mit überschaubarer Volaitilität wird angestrebt.