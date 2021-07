Ivy langfristige Strategie

Handelsidee

Die Strategie der Universitätsstiftungen Harvard und Yale beziehungsweise das daraus abgeleitete Ivy-Portfolio des US-Vermögensverwalters Meb Faber. Er hat eine Methode entwickelt, um die Strategien der efeuumrankten Eliteunis (daher der Name, Ivy ist das englische Wort für Efeu) mit einfachen Mitteln nachzubilden.

Im Vordergrund steht die Vermeidung von Verlusten. Seine Methode basiert auf zwei einfachen Regeln, die immer zum Monatswechsel auf fünf ETFs angewendet werden, die jeweils eine Marktgruppe repräsentieren: US-Aktien, Aktien Rest der Welt ohne USA, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe

Faber verwendet dazu amerikanische Indexfonds, man kann seine Strategie aber mit ähnlichen, in

Deutschland zugelassenen ETFs auch in Europa anwenden.

































































































mehr anzeigen