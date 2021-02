Handelsidee

Gehandelt werden Aktien, Eft's und Fonds aus den Bereichen Pharmaunternehmen (ca.30%) Medizintechnik (ca. 20%) sowie Handel, Logistik und It Dienstleistungen (ca 10% )mit medizinischem Hintergrund, Diese Aktien sollen mittel bis Langfristig gehalten werden. Sie werden ein mal im Quartal bei wesentlichen Änderungen der Erfolgserwartung in der Zusammenstellung überprüft und geändert. Die restlichen 40 % werden in Biotech und Medizinunternehmen angelegt die einen Hauptanteil in der Forschung haben. Die Auswahl wird anhand der Piplines der Unternehmen vorgenommen. Die Entwicklung der Fortschritte soll mindestens 2 mal im Quartal verfolgt werden. mehr anzeigen