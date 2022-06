Future-Economy - High Risk

Das wikifolio beabsichtigt überwiegend in Werte zu investieren, welche meiner Ansicht nach die Wirtschaft der Zukunft prägen können. Die Branchen können sich dabei im Laufe der Zeit verändern. Einzelne Werte sollen hoch innovative und disruptive Geschäftsmodelle vorantreiben, welche Wettbewerbsvorteile entstehen lassen. Dabei beabsichtigt dieses Portfolio nur in Werte zu investieren, die einen fundamentalen Qualitätscheck, unter folgenden Eckpfeilern (nicht abschließend), durchlaufen haben: -Bewertungsanalyse (KUV, KGV, PEG) -Bilanzanalyse (Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad, Cash Quote) -Margenanalyse (Brutto- und Nettomarge) -Wachstumsanalyse (Umsatz- und EBIT Wachstum, Rule of 40, EPS Wachstum) -Piotroski F-Score Dabei sollen Fundamentaldaten individuell, je Investment-Case, zu gewichten und zu berücksichtigen sein. Die technische Analyse soll darüber hinaus einen, meiner Meinung nach, passenden Einstiegszeitpunkt ermöglichen (Bspw. Werkzeuge wie SMA oder RSI) In diesem wikifolio sollen überwiegend Aktien gehandelt werden, ergänzend können auch ETFs zum Einsatz kommen. Die Haltedauer einzelner Werte soll hierbei überwiegend langfristig ausgelegt sein.