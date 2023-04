Das "KCM Value"-Wikifolio ist ein Valueportfolio mit dem von Benjamin Graham beschriebenen Konzept der Sicherheitsmarge als Kernbestandteil. Potenzielle Werte, nämlich relativ zu ihrer Industrie unterbewertete Unternehmen, werden durch ein EV / EBITDA Screening identifiziert. Anschließend werden diese folgendem Analyse-Prozess unterzogen: 1. Analyse des Unternehmens und der Industrie 2. Verständnis des Bearcases: Warum ist die Aktie so billig? Welche Risiken und Vorbehalte werden eingepreist? 3. Analyse der Risiken und Vorbehalte 4. DCF-Bewertung 5. Formulieren einer Investmentthese Zum Bestimmen des Kaufpreises nehme ich mir eine simple technische Analyse zur Hilfe, spezifisch die sogenannten "Smart Money Concepts", ein Versuch die Strategien der institutionellen Investoren zu kopieren. Verkauft wird die Aktie dann wenn vorher definierte Ziele erreicht wurden oder sich etwas an der Investmentthese ändert. Neben den Aktienwerten wird ebenso in Gold und Silber investiert und eine Cashreserve gehalten. Bei ersterem orientiere ich mich an dem Gold/Silver Ratio für Einstiegsmöglichkeiten und beabsichtige mit der Investition einen Hedge gegen Krisenzeiten. Die Cashreserve wiederum dient zum Bereitstellen von Liquidität, sollten sich neue Möglichkeiten eröffnen.