Financial Power Investing

Dieses Wikifolio investiert in die stärksten Unternehmen aus der Finanzbranche. Jenseits von klassischen Banken liegt der Investmentschwerpunkt auf Alternativen Asset Managern, Fintechs und Insurtechs. Es geht nicht um Trading, sondern das Herauspicken der besten Qualitätsunternehmen des Sektors und an Bord zu bleiben, solange sie ihre herausragenden Eigenschaften bewahren können ("Buy & Hold"). Des Weiteren bin ich ein Anhänger des Focus Investing. Ich möchte mich daher grundsätzlich auf die meines Erachtens besten Werte konzentrieren und will nicht die meisten im Portfolio haben. Auch halte ich nicht viel von einer hohen Cashquote, sondern bin lieber voll investiert. Die theoretische Chance, zum richtigen Zeitpunkt billig nachkaufen zu können, funktioniert nach meiner Erfahrung in der Praxis in der Regel nicht, da man bei Kurseinbrüchen nicht kauft, sondern abwartet - es könnte ja noch weiter fallen, denn es gibt ja zumeist gute Gründe für den Absturz. Im Gegenzug verpasst man durch die hohe Cashquote einen Teil des möglichen Kursgewinne und da die Börsen statistisch fast zwei Drittel der Zeit über steigen, lässt man so viel Rendite liegen. Anlagehorizont: Grundsätzlich langfristig, klassisches Buy & Hold. Region: Weltweit mit Schwerpunkt USA