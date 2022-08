Konjunkturdaten handeln

In diesem wikifolio sollen mittels Hebelzertifikaten auf den deutschen Leitindex die Auswirkungen von Wirtschaftsdaten mit marktrelevanter Aussagekraft ebenso wie die von politischen Großereignissen oder der gesamten geopolitischen Lage gehandelt werden. Hiermit können Werte wie Arbeitsmarktdaten, Wirtschaftsklimaindizes, Konsumentendaten, Wahlen, Krisen etc. und Prognosen auf deren Ergebnis, eventuell auch in Zusammenhang mit anderen Daten, wie z.B. zinspolitische Erwartungshaltungen eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung, herbeiführen. Neben Global- und Branchenanalysen und dem Newstrading sollen auch Trendbestätigungsformen oder Trendwendeformationen auf Kauf- oder Verkaufsentscheidungen angewandt werden. Der Anlagehorizont soll eher kurzfristig sein.