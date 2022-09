Dieser Krypto Fond teilt die investierten Gelder in verschiedene fundamental starke Kryptoprojekte auf. Die Gewichtung wird nach der Marktkapitalisierung erfolgen. Das Portfolio soll zwischen 20 und 30 Kryptowärungen enthalten. Es wird größten Teils in die größten und beliebtesten Kryptoprojekte Investiert, dazu kommen noch ein paar kleinere Projekte mit großem Potenzial und großen Wachstumspotenzial. Dabei wird von mir darauf geachtet, dass die Unternehmen Seriös sind und gutes, möglichst großes Wachstumspotenzial für die Zukunft besteht. Natürlich wird von mir auch darauf geachtet wer hinter den einzelnen Unternehmen steht und darauf, dass das Risiko trotz möglichst hoher Renditechancen möglichst gering bleibt, so dass das Risiko/Rendite Verhältnis möglichst positiv ist.