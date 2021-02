KlassikerxInvestment

Handelsidee

Meine persönliche Einschätzung:

Risiko : 🔴 ⚪⚪⚪⚪

Chance: 🟢 🟢⚪⚪⚪

In diesem Wikifolio geht es um die Klassiker Aktien der Welt (Amerika/Europa/Asien). Hier werden nur Aktien und ETFs gehandelt, keine Optionsscheine.

Ziel ist es langfristig anzulegen und sich keine Gedanken machen zu müssen, da hier die meiner Meinung nach besten Aktien wie Amazon, Apple, Tesla und Co. Im wikifolio vorhanden sind. Natürlich behalte ich die Aktien im Auge und wenn handlungsbedarf besteht wird natürlich gehandelt.



Mein Motto: Raus aus der Komfortzone und rein in die Finanzielle Unabhängigkeit! ✅