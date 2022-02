Intelligente Software

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in die aus meiner Sicht besten Software-Unternehmen weltweit investieren. Das Ziel soll eine möglichst hohe Gesamtrendite sein. Dazu kann eine erhöhte Schwankungsbreite in Kauf genommen werden. Diese soll möglichst durch folgende Maßnahmen abgemildert werden:

1. Der Auf- und Abbau der Positionen richtet sich grundsätzlich nach einem selbst ermittelten Qualitäts-Score.

2. Etwaiger Einsatz von Short-ETFs bei einer wahrgenommenen Überbewertung des gesamten Marktes, um dennoch in die vermeintlich besten Unternehmen investieren zu können.



Der Qualitäts-Score soll in der Regel dabei durch eine fundamentale Analyse der Unternehmenseigenschaften und Marktbedingungen bestimmt werden. Folgende Kriterien könnten z.B. einfließen:



Quantitative Kriterien:

- Eigenkapitalquote

- Enterprise Value / Umsatz

- Brutto-Gewinnmarge

- Umsatzwachstum

- Free Cash Flow - Marge

- Enterprise Value / Gewinn

- Gewinnmarge

- Gewinnwachstum



Qualitative Kriterien:

- Einschätzung der Fähigkeiten des Managements

- Kundenbreite: ist der Umsatz nach meiner Wahrnehmnung von wenigen Großkunden abhängig?

- Zyklizität: wie stark sind Umsatz und Gewinn meines Erachtens vom Konjunkturzyklus abhängig?

- Burggraben: wie wettbewerbsfähig schätze ich das Unternehmen ein?



Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein. D.h. so lange die Position den Mindestwert des Qualitäts-Scores erfüllt, ist beabsichtigt, sie im wikifolio zu halten.



Um möglichst günstige Zeitpunkte zur Erhöhung oder Reduktion der Positionen zu bestimmen, beabsichtige ich, neben dem Qualitäts-Score auch die Technische Analyse der Marktwerte einzusetzen. Das Ziel ist dabei, den Trend und die Trendumkehr zu berücksichtigen.



Grundsätzlich kommen Aktien aus allen Regionen der Welt in Frage.