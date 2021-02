Ertrag und Performance

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll zu einem Großteil in Wachstumsaktien und ETF`s mit hohen Ertragschancen investieren. Schwerpunkt sollen hierbei Unternehmen aus den USA, China und Europa sein. Zusätzlich werden lfd. Erträge aus Dividenden angestrebt.



Die Aktienauswahl findet über folgende Fundamentaldaten statt:



- Jährliches Wachstum verglichen mit dem KGV in 2 Jahren

-hohe oder sehr stark anziehende Quartalsgewinne u. Umsätze

- innovative Unternehmen mit neuen Produkten / neuen Technologien

-aktuelle Trends

-sichere lfd. Dividendenerträge für weitere Investment



Der Kaufzeitpunkt einer Aktie soll in der Regel über eine Betrachtung diverser Kennzahlen bestimmt werden. Aktienkäufe sind außerdem möglich, wenn führende Unternehmen 30-40% von ihren Höchstständen zurückgekommen sind, die Geschäftsaussichten weiterhin aber vielversprechend sind bzw. News vorliegen, welche eine höhere Bewertung rechtfertigen.

Sollten Aktien in einem engen Trendkanal laufen, ist auch ein Trading möglich.

Teilgewinne bei einem kurzfristigen, schnellen Anstieg einer Aktienposition werden realisiert.



Risikomanagment: Die normale Positionsgröße einer Aktie beträgt zum Kaufzeitpunkt max. 1% vom Depotwert. Der Kauf einer Aktie verläuft über mehrere Trade. Wenn die Kennzahlen und die Story intakt ist, wird auch bei sinkenden Kursen gekauft.



Anlageuniversum: In diesem Wikifolio sollen vor allem Aktien aus den USA, China und Europa gehandelt werden. Einzelinvestments in andere Regionen sind aber nicht ausgeschlossen. Es werden keine Hebelprodukte gehandelt.