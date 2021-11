Metaverse - Virtual Reality

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

In diesem Wikifolio soll ausschließlich in Unternehmen investiert werden, die im neuen Megatrend „Virtual Reality“ aktiv sind. Dafür soll ein eher konzentriertes Portfolio (ca. 6-12 Werte) überwiegend aus Small und Mid Caps aufgebaut werden. Natürlich sind auch die großen Tech-Konzerne wie Microsoft, Alphabet, Samsung, Sony usw. im AR/VR-Bereich tätig; für diese stellt dieser Geschäftsbereich aber vorerst nur einen kleinen Teil mit entsprechend eher geringer Auswirkung auf den Börsenkurs dar. Größere Chancen bieten deshalb kleinere Unternehmen, die sich ausschließlich oder hauptsächlich auf den Bereich „Virtual Reality“ spezialisiert haben. Die Start-Mitglieder des Wikifolios sollen hier kurz vorgestellt werden: Kopin (USA) ist ein Entwickler und Anbieter von u.a. Mikrodisplays und zugehörigen Komponenten für Wearable Headseats, welche die Befehlseingaben mittels Sprache, Augen oder Bewegungen ermöglichen. Die Firma verfügt über mehr als 300 Patente in diesem Bereich und hat viele namhafte Kunden. eMagin ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, dem Design und der Herstellung von OLED-Mikrodisplays, die in militärischen und kommerziellen AR/VR-Geräten verwendet werden, und der einzige US-Hersteller für diese Komponente. Vuzix (USA) gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Augmented-Reality-Brillen und -Headsets und ist im Bereich der Smartglasses derzeit Marktführer. Großer Anteilseigner ist u.a. Intel, das bereits 30% des Unternehmens erworben hat. Auch HTC aus Taiwan ist ein Anbieter eines VR-Headsets, der HTC Vive. Dieses wurde gemeinsam mit dem bekannten Computerspiele-Entwickler Valve (Counterstrike) entwickelt und gehört auf der Spieleplattform Steam zu den beliebtesten und am häufigsten eingesetzten VR-Brillen. Darüber hinaus kennt man HTC auch als Hersteller von Mobiltelefonen und Tablets. Diese vier Aktien sind lupenreine Small Caps, die drei erstgenannten mit einer Marktkapitalisierung von teils deutlich unter 1 Mrd. Euro., und bieten somit entsprechendes Vervielfachungspotential, falls sie sich am Markt durchsetzen können. Außerdem sind alle vier Aktien natürlich Übernahme-Kandidaten; deren Kauf könnten die großen Tech-Konzerne aus der Portokasse finanzieren. Ebenfalls noch im Depot enthalten sind Meta und Nvidia. Diese Unternehmen braucht man wohl niemandem mehr vorzustellen. Leider sind viele interessante Aktien aus dem VR-Bereich noch nicht in Deutschland bzw. bei L&S handelbar. Bis sich das ändert, werden als "Platzhalter" auch einige Big Caps im Wikifolio enthalten sein.