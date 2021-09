MegaTrends-and-Crypto-2030

Handelsidee

Nach meiner Ansicht wurden in den ersten 20 Jahren des 21.ten Jahrhunderts die Folgen systemischer Krisen deutlich und damit zur Grundlage für die voraussichtlich nachhaltigsten Veränderungen im Mindset, der fortschreitenden Digitalisierung, den asymmetrischen Bevölkerungsstrukturen, dem beschleunigten Klimawandel, zunehmender Ressourcenknappheit und dem endgültigen Aufstieg der asiatischen Schwellenländer an die Spitze der Globalisierung im kommenden Jahrzehnt.

Die rasante Urbanisierung & Infrastrukturprogramme können meiner Meinung nach beträchtliche Investitionen anziehen und sollten das alltägliche Verbraucherverhalten grundsätzlich verändern. Zudem könnte die fast universelle Präsenz von Technologie, z.B. in Form von AI und Smart Contracts immer stärker bewirken, dass Geschäftsmodelle in den meisten Branchen voraussichtlich tiefgreifend umdefiniert und durch immer disruptivere Veränderungen mittelfristig immer wieder angepasst werden müssen.

Durch den langfristigen Anlagehorizont können in diesem wikifolio nach fundamentaler Analyse (Globalanalyse, Unternehmensbilanzdaten), der in den ETFs enthaltenen Unternehmen, besonders themenbreite und risikostreuende ETF- und Fond-Produkte aufgenommen werden.

Auf Grundlage einer technischen Analyse mittels Trendbestimmungsindikatoren wie MACD, RSI sowie bei größeren Marktschwankungen können auch Zertifikat-Einzelwerte gezielt zugekauft oder risikomindernd verkauft werden. mehr anzeigen