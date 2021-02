Handelsidee

In unserem MVI Value Play suchen wir Unternehmen welche sich durch robuste Geschäftsmodelle, solide Unternehmensführung, moderates Wachstum und gesunde Zukunftsperspektiven auszeichnen. Wer High Growth hier sucht ist falsch. Wir suchen Qualität zu einem gutem Preis. Die Bemessung wird anhand des KGV erfolgen. Geld welches nicht gebraucht wird, wird zwischenzeitlich in einem ETF geparkt um die mindestens die Marktrendite zu erhalten. mehr anzeigen