Handelsidee

Das MetaNext-Wikifolio enthält in erster Linie Aktien. Durch eine gezielte Auswahl an innovativen Unternehmen, wird in die Zukunft investiert. Eckpfeiler dieses Ansatzes ist das Growth Investing. Das Metaverse ist, wie die Digitalisierung, die Zukunft mit viel Wachstumspotential. Auf der Grundlage der Unternehmensleistung und des Managementteams sollten gesunde und vor allem zukunftsorientierte Unternehmen zum Kauf vorgesehen werden. Die Haltedauer der einzelnen Beteiligungen kann je nach Entwicklung und Marktsituation variieren, sollte aber grundsätzlich mittel- bis langfristig angelegt sein. mehr anzeigen