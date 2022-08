NRG_classic

Aufgrund des steigenden Energiebedarfs und der Sanktionen gegen Russland werden alternative Energielieferanten profitieren. Zum einen wird in Dividendenzahler investiert, zum anderen in schnell wachsende Unternehmen, hauptsächlich aus Europa, Amerika und Afrika. Der Anlagehorizont ist kurz bis Mittelfristig (bis etwa 2030). Die Investition sollte jetzt stark in diesem Bereich erfolgen, die Dividenden und Aktiengewinne sollten dann in erneuerbare oder moderne Energieformen fliessen. zB NRG_2030_Greendeal