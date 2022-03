NTG24 Aktien Spekulativ

Handelsidee

Dieses wikifolio soll generell in Aktien oder Aktienindex-ETFs investieren, die nach unserem Ermessen als offensiv/spekulativ bezeichnet werden können und gegenüber gängigen Aktinindizes bei möglicher höherer Volatilität längerfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zum Ziel haben.



Hierzu sollen in einem globalen, üblicherweise (d.h. abgesehen von möglichen aktien- oder marktspezifischen Sondersituationen) eher mittel- bis langfristigen Selektions-Ansatz sowohl auf klassischen fundamentalen wie charttechnischen Analysemethoden beruhend vor allem Aktien ausgewählt werden, denen zurückliegend ein überdurchschnittlich starkes Unternehmenswachstum zugrunde gelegen hat, die sich demzufolge historisch naturgemäß durch überdurchschnittlich dynamische Kursanstiege ausgezeichnet haben und dies nach unserer Einschätzung auch weiterhin tun dürften. Die ausgewählten Aktien können ein breites Spektrum von niedrigeren bis hohen Marktkapitalisierungen abdecken, die jedoch 700 Mio. Euro üblicherweise nicht unterschreiten dürften. Neben der Auswahl einzelner Aktien, die im Vordergrund der Gesamtanlagen stehen sollen, können auch Aktienindex-Long-ETFs in einer maximalen Gesamtgewichtung bis zu einem niedrig zweistelligen Prozentsatz zum Einsatz gebracht werden.



Darüber hinaus sollen sowohl der rechnerische Aktien-(Netto)-Investitionsgrad wie auch die Liquiditätsquote in der Regel einer ständigen aktiven Risikosteuerung unterliegen. Dazu können ergänzend zu jederzeit flexibel möglichen Aktienverkäufen für ausgewählte Aktienpositionen bereits beim Kauf oder nachträglich absichernde Wiederverkäufe unter einer Stop Loss-Setzung vorgemerkt werden. Zusätzlich können jederzeit Absicherungen über den Kauf von Aktienindex-Short ETFs vorgenommen werden, so dass der Netto-Aktien(index)-Investitionsgrad des wikifolios grundsätzlich 0 - 100 % betragen kann. mehr anzeigen